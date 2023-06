Vandaag lekker weer in Soest

Speedpede­lec op het fietspad? Dit zeggen lezers: ‘Wel met een maximum­snel­heid!’

Speedpedelecs, snelle e-bikes die met 45 kilometer per uur voorbij kunnen zoeven, krijgen steeds meer ruimte op de fietspaden. Na een geslaagde proef in Amersfoort, sluit nu ook Nijkerk zich aan bij deze ontwikkeling. Wij vroegen de lezers of ze dit een goede zaak vinden. ‘Het rijgedrag is bepalend. Asociaal rijgedrag moet zwaar beboet worden.’