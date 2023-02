Vanuit New York rechtstreeks naar... Soesterberg: foto’s tonen de brute gevolgen van de oorlog

Vanuit New York rechtstreeks naar... Soesterberg. Dat is de reis die een groot aantal foto’s, waarop de vernieling van werelderfgoed in beeld is gebracht, heeft afgelegd. De bijzondere tentoonstelling hing in het hoofdkwartier van de Navo in Brussel en de komende weken is deze te zien in het Nationaal Militair Museum.