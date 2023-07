Burgemeester Blok van Someren stapt naar rechter omdat ze ‘laster’ van negen kritische dorpelingen beu is

Henk van den Tillaart krijgt zijn voortuin terug na winst in beroeps­zaak tegen gemeente Laarbeek

LIESHOUT - Drie jaar lang was Henk van den Tillaart uit Lieshout in onmin met de gemeente over een strook grond voor zijn huis. Hij moest zelfs klinkers en beplanting voor zijn voordeur weghalen. Nu heeft hij zijn voortuin terug. Het hooggerechtshof heeft hem in het gelijk gesteld.