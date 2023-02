Doorzakken in Lierop

Bij Dikkemik in Aarle weten ze nog hoe je carnaval eigenlijk hoort te vieren; ‘Wel al eens alleen gestaan’

AARLE-RIXTEL - Ze vieren carnaval zoals het vroeger gebruikelijk was. ,,We merkten dat de opening van vastenoavond vaak werd verschoven naar het weekeinde”, zegt lid van het eerste uur Henk van Beek. Bij folkloregroep Dikkemik in Aarle-Rixtel dus niet: ze houden altijd 11 november aan.