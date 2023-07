Geconcentreerde blikken en krom geslagen spijkers: Bouwdorp Someren is weer begonnen

Zomerserie De zomerse aanbeve­ling van Michiel Eijsbouts: met de trein naar België voor een frituur met veertig soorten Fanta

VLIERDEN/AMSTERDAM - Hoe brengen cultuurmakers het liefst de zomer door? In deel 2 van De Aanbeveling van: presentator, schrijver en podcastmaker Michiel Eijsbouts (44) uit Vlierden. ,,Ik ben ontzettend fan van de trein. In de zomer ga ik met mijn zoon op pad, zo komen we overal.”