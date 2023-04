Hachelijke momenten: jonge eendjes gered uit diepe put bij boerderij in Someren

Column Haren geverfd, lippen gestift en op naar de reünie. Schoorvoe­tend, dat wel

Ik had getwijfeld of ik wel naar de reünie van mijn middelbare school moest gaan. Plichtmatig over koetjes en kalfjes praten (kinderen, baan, waar je woont) met mensen die ik 25 jaar niet gezien had? Neuh, ik kon wel leukere, minder geforceerde manieren bedenken om de zaterdag door te brengen.