Hein uit De Hei, bescheiden Zummerse Mens, niet op de voorgrond

SOMEREN-HEIDE - Als iemand aan Hein van de Kerkhof (66) uit Someren - Heide zou vertellen dat hij voor een vereniging vrijwilligerswerk wil gaan doen, zegt hij: ,,Denk eraan, vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, je bent er bij of je bent er niet bij.”

Dat is de nieuwe Zummerse mens zoals ze hem in De Hei kennen; een goedlachse man met een klein hartje die voor iedereen klaar staat om te helpen. ,,Ik kom nog wel eens wat nors over, maar de mensen weten wel wat ze aan mij hebben.”

Na de wekelijkse repetitie van de fanfare werd verteld dat iemand uit De Hei de Zummerse Mens zou worden. ,,Er werd zelfs de naam van een bekende van mij genoemd. Dus togen wij dinsdagavond naar het gemeentehuis in Someren. Toen de deur van de raadszaal openging zag ik mijn familie voorop staan, met een brok in de keel dacht ik: ‘Ze hebben er mij mooi ingeluisd’. Ik ben Prins carnaval geweest in De Hei, bij mijn onthulling was ik niet zo zenuwachtig als nu”, vertelt Hein.

Verdiend

Zijn vrouw Bets hoort glimlachend het verhaal van haar man aan. ,,Een week geleden vertelde iemand van het comité ‘Zummerse Mens’ dat de keuze op Hein was gevallen. Ik dacht meteen ‘Dat heeft hij verdiend.’ De vraag was of ik de familie niet in wou lichten. Ik heb een week lang zo normaal mogelijk gedaan in ons gezin, maar dinsdagmiddag begon het wel te kriebelen en ik was blij en gerust toen het moment daar was.”

Na afloop van de ceremonie in het gemeentehuis werd er gefeest in gemeenschapshuis De Bunt, in Heins eigen dorp. ,,Fanfare Sint Jozef bracht een serenade en de families en vrienden waren erbij, ik merkte wel dat iedereen mij de titel Zummerse Mens gunde. Dat voelde goed”, zegt hij.

Quote De handen uit de mouwen, bestuurs­func­ties zijn niet voor mij weggelegd.

Bets en Hein hebben samen vrijwilligerswerk gedaan bij het Oranjecomité en Jong Nederland. ,,Dat was toen de kinderen klein waren, ik deed toen al oud ijzer ophalen voor de fanfare en het maandelijks ophalen van oud papier. Maar daar bleef het niet bij, want nee zeggen staat niet in mijn woordenboek en dus werd het vrijwilligerslijstje één grote waslijst. Het is allemaal een hobby op de achtergrond, de handen uit de mouwen, bestuursfuncties zijn niet voor mij weggelegd”, aldus Van de Kerkhof.

Altijd gesteund

Bets gunt haar man zijn werk voor de Heise gemeenschap. ,,Ik heb wel eens gemopperd als hij echt teveel op zijn schouders nam, maar heb hem altijd gesteund. Hij is gelukkig als hij weer eens iemand of een vereniging vooruit heeft geholpen en dan denk ik wel eens, dat is veel beter dan de hele dag op de bank liggen.”

Daar heeft Hein geen tijd voor, ook niet nu hij sinds een paar jaar met pensioen is. ,,Ik heb altijd tijd vrij gemaakt voor de gemeenschap, toen ik werkte was het vaak in de avonduren en op zaterdag en sinds ik met pensioen ben is er vrijwilligerswerk bij zorgboerderij ‘Onder Ons’ bijgekomen én ben ik een dagdeel in de week chauffeur op de buurtbus. Erg leuk om te doen.”

Van afbouwen wil Hein nog niets weten, ook niet nu hij oppas-opa is,” In het begin sliep onze kleindochter overdag een aantal uren, die tijd kon ik dan mooi invullen met een paar vrijwilligersklusjes. Maar nu is zij drie jaar en is opa bij de kleuter nodig en moeten de klusjes wachten”, zegt de Zummerse Mens 2023 met een glimlach.