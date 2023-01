Langs de lijn heeft Harrie bij SV Someren nooit problemen gehad; ‘Maar ertussen des te meer’

Deurnese Bakker Ron gaat stoppen en doet zijn twee zaken over aan keten uit regio Eindhoven; ‘Ik haal mijlpaal van dertig jaar net niet’

DEURNE - Bakker Ron is binnenkort niet meer. Toch kunnen Deurnenaren op vertrouwde plekken brood blijven halen. De in de regio Eindhoven bekende Bakkerij De Vocht neemt de winkels aan de Wolfsberg en Milhezerweg over.

17 januari