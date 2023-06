Maikel van der Vleuten: ‘Nederland heeft meer topruiters dan toppaarden’

Maarheeze en Budel verwelko­men Wilders: ‘Honderd échte tobbers is oké, maar niet al die hordes jonge mannen op dure gympen in het azc’

MAARHEEZE - Het heeft iets van wachten op het kampioensteam op de platte kar. Maar het is een zwart glanzende Mercedes, waar de langverwachte, onthutsend zwaar beveiligde Geert Wilders uitstapt. Een uur lang was hij ‘in het wild’ op straat in Maarheeze. Waar ondanks de man en ondanks het onderwerp (het azc) toch ruimte was voor nuance.