Marktplaats: aanbod airco's in Someren keldert in juli

In ruim twee maanden tijd 65 fietsen gestolen uit ‘bewaakte’ stalling bij station Helmond: burgemees­ter wil betere controle

HELMOND - Er hangen camera’s, maar dat houdt dieven niet tegen: uit de stalling bij station Helmond Centraal zijn sinds 1 juni 65 fietsen gestolen. Dat is één derde van het aantal fietsendiefstallen in heel de stad in deze periode (183).