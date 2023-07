Stevige buien met een enkele keer onweer in Someren vandaag

Jan is terug na zo’n 7000 kilometer fietsen met 13.000 euro voor kankeron­der­zoek: ‘Hij verdient een heldensta­tus’

HELMOND - Jan van der Velden (67) is weer afgestapt in Helmond, met bijna 7000 fietskilometers in de benen en 13.000 euro aan opbrengsten. Die zijn bedoeld om iets te doen tegen de oogziekte waar zijn kleindochter Sabine aan lijdt.