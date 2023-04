Suiker is duur en dus haalt snoepverkoper Inge zoetigheid uit Oekraïne: ‘Met transportkosten erbij nog steeds goedkoper’

Schildpad­den in de Dommel trekken bekijks: ‘Het wordt een probleem als ze zich gaan voortplan­ten’

SON EN BREUGEL - Op steeds meer plekken in de regio duiken schildpadden op. Zonnend aan de waterkant van de Dommel, of zwemmend in een kasteelgracht of vijver. Een bedreiging voor de lokale flora en fauna vormen deze exoten nog niet, maar kan dat wel komen.