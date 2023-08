Flitsbezor­ger Getir vertrekt nu de hype voorbij is: ‘Het is rendabel te maken, maar de grote groei is eruit’

EINDHOVEN - Zo snel als ze kwamen, zo rap pakken ze ook weer hun biezen. Nu trekt flitsbezorger Getir zich volledig terug uit onder meer Eindhoven. In de stad is er nu nog een over: Flink. En ook daar wordt nog altijd geen winst gemaakt.