Van samenwerken met Mick Jagger tot de bühne bij Ons Café

Onderne­mers Eindhoven­se binnenstad vrezen de komst van bomen en perkjes: ‘Het wordt te vol’

EINDHOVEN - 25 bomen in de drukste winkelstraat van Eindhoven. Volgens ondernemers van de Demer is het vragen om problemen. In een brief vragen ze de gemeente om de hoeveelheid bomen en perkjes fors terug te brengen. ,,Extra groen is prima maar niet op deze schaal.”

11:00