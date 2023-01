Vrouw wordt betrapt op rijden zonder rijbewijs en laat zoon verder rijden, maar die heeft ook geen papiertje

Oude discotheek N8club wordt gestript: vanaf de lente is er een nieuwe wijnbar in Helmond

HELMOND - Wijnliefhebbers uit Helmond kunnen vanaf komende lente terecht in een wijnbar aan de Steenweg. Die komst is best bijzonder, omdat dit soort gespecialiseerde horecazaken tot nu toe schaars is in de regio.

