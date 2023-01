Weggeefkast voor zorgpersoneel in Someren

De kast zelf is een geschenk van aftredend voorzitter van die raad Jos Gruijters en is bij de start direct gevuld. Er is ook een crowdfunding opgezet voor dat doel. Verder, zo benadrukt Wilbert Linders van de cliëntenraad van Sonnehove, geldt het principe ‘Neem mee wat je nodig hebt en geef wat je over hebt’.

Volgens Linders is er onder collega's waarschijnlijk vooral behoefte aan dagelijkse levensmiddelen. ‘De Weggeefkast is voor de zorgmedewerkers en we denken dat hier behoefte aan is. Het is fijn als bewoners, andere zorgmedewerkers en inwoners, die wat kunnen missen, een bijdrage kunnen leveren', schrijft hij aan het personeel.