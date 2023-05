Wethouder Someren belooft om ouderen te informeren over hulp in huis, maar hij wil hij de meesten niet wijzer maken dan nodig

Yana, ongepland zwanger op haar 16de, heeft veel te danken aan Jong en Moeder in Eindhoven

EINDHOVEN - Jonge moeders in Eindhoven is het nieuwe boek van Jong en Moeder, een ontmoetings- en expertisecentrum voor zwangere en jonge moeders. Het boek vertelt het verhaal van Yana (21). Woensdag was de presentatie.