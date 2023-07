Aseksuele stier Mats brengt boer in de problemen, nu moet hij zelfs bedelen om melk

Hoe kon avond over azc in Geldrop zo ontsporen? ‘We dachten dat er een bestorming aan de gang was’

GELDROP - Er was al op de ramen gebonkt, vuurwerk afgestoken en bier gedronken. Eenmaal binnen werd er gedreigd, gescholden en een flesje water gegooid. Reden genoeg om woensdag de informatiebijeenkomst over de komst van 54 jonge asielzoekers in Geldrop af te kappen. Maar waarom gebeurde dat niet?