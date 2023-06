Avondvierdaagse in Son viert jubileum: ‘al 25 jaar evenement voor jong en oud’

Zo wil PSV de lege stoelen in het Philips Stadion gaan aanpakken: club roept supporters op tot actie

Het is veel supporters van PSV en ook de clubleiding een doorn in het oog. Tijdens wedstrijden blijft gemiddeld een van de tien stoeltjes in het Philips Stadion leeg. Niet omdat die plaats niet verkocht is, maar gewoon omdat seizoenkaarthouders niet naar de wedstrijd komen en hun stoeltje onbezet laten.