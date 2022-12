De wereld komt in kerstsfeer samen in het Taalhuis van Son en Breugel

Het is druk in het Dommelhuis. Al vroeg zitten genodigden aan de ronde tafels, kinderen laveren ertussendoor en bekenden staan samen een praatje te maken. Waar de een de Nederlandse taal nog slechts moeizaam spreekt, kan de ander er inmiddels al aardig mee uit de voeten.

Niet alleen de versierde kerstboom en rode kerstklokken bieden kerstsfeer, maar ook de rondgedeelde chocolademelk, (alcoholvrije) glühwein, gevulde speculaas en koekjes.

Kerstpakjes

,,Nederlands is moeilijk’’, zucht Sawsan Alasaf (28), terwijl haar tweeling Linus en Lucinda van 1,5 jaar, gehuld in aandoenlijk ogende kerstpakjes, over en op haar schoot kruipen. ,,Ik kom hier bijna iedere week om de taal te leren. De kinderen mogen mee en zijn dan daar.’’

Ze wijst naar een speelplek waar de kinderen van de taalleerlingen onder begeleiding worden beziggehouden met boekjes, babbels en speelgoed. Dankzij Boekjes & Babbels kunnen ouders van niet-schoolgaande kinderen toch hun taallessen volgen.

Bijna vier jaar geleden kwam Sawsan vanuit Irak naar Nederland. Haar familie is nog daar. ,,Kerst vieren is in Irak nu bijna niet mogelijk. Ik kwam alleen hier, mijn man was al in Nederland. Een zusje woont in Duitsland, maar ik zie haar niet, want ze woont negen uur rijden van hier. Dat is te ver.’’ Sawsans ogen vertellen een triest verhaal.

Vier niveaus

De Irakese is een van de vijftig taalleerlingen die het Taalhuis nu telt. Anderstaligen kunnen er kosteloos wekelijks taallessen volgen in de Nederlandse taal. Het initiatief is als Taalpunt begonnen in november 2018 en was destijds gevestigd in het Vestzaktheater. Na de opening van het Dommelhuis verhuisde Taalpunt mee en werd in juli van dit jaar omgedoopt tot Taalhuis.

,,We werken met vier niveaus’’, licht vrijwilliger Peter van Dam toe. ,,Zelf ben ik betrokken bij groep 4, waarin je mensen aantreft die in eigen land een hogere opleiding hebben gevolgd.’’ Van Dam rondde ooit de lerarenopleiding Nederlands af en was onder meer werkzaam als strategisch adviseur bij TU/e. Het Taalhuis telt inmiddels 33 vrijwilligers.

Ondertussen komt het Sons Kamerkoor, gekleed in rood-zwart, zingend naar voren. ‘Il est né, le divin enfant’, schalt het door het Dommelhuis. Ontroerend zijn ook de door taalleerlingen Bianca Pricop uit Roemenië en Joanna Chong uit Hongkong zelfgeschreven gedichten. Opzwepend is de solo van de Gambiaanse Ebou Conteh op de djembé.

De wereld komt samen

En dan, aan het einde van deze kerstochtend, komt de wereld samen en wensen taalleerlingen ons in hun moedertaal niet alleen ‘Frohe Weihnachten’ en ‘Feliz Navidad’, maar horen we ook wensen in het Hongkong Chinees, Turks, Thais, Roemeens, Afghaans, Somalisch en tot slot ook in het Sons: ‘Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar’.

Het Sons Kamerkoor zingt kerstliederen tijdens het Taalhuis woensdag.