Donkerste tunneltje van Eindhoven gaat dicht, Dommelbrug wordt versterkt

Wethouder Bonte declareert 3500 euro in kwartaal, Helder Helmond wil weten of dat niet ‘exorbitant’ is

HELMOND - Helder Helmond heeft vragen gesteld over de hoogte van de declaraties van het stadsbestuur, en dan met name over de in Rotterdam woonachtige wethouder Arno Bonte. ‘Vinden jullie dit niet exorbitant hoog?’

14:04