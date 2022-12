ELE Rally racet deze zomer weer twee dagen door Son

Definitief streep door nieuw, internatio­naal congrescen­trum in Eindhoven

EINDHOVEN - Het plan voor een nieuw, toonaangevend, internationaal congrescentrum in Eindhoven gaat definitief een diepe la in. De bouwkosten zijn zo gigantisch gestegen dat de bijdrage van 7 miljoen euro van het kabinet niet genoeg meer is om de hoge ambities waar te kunnen maken.

14 december