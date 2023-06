Helder in Son en Breugel vanochtend

met video Enorme schade na opmerke­lijk ongeval op Boschdijk in Eindhoven: weg uren afgesloten

EINDHOVEN - Op de Boschdijk in Eindhoven is vrijdagochtend een ernstig en opmerkelijk ongeval gebeurd. Een auto kwam boven op een andere auto terecht en samen botsten ze tegen een lantaarnpaal. Eén automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen dicht.