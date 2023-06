Helder weer in Son en Breugel vandaag

Lisa Post koestert warme gevoelens voor Oran­je-Rood: ‘Prachtig om hier met Oranje te spelen’

Voor even was hockeyster Lisa Post afgelopen week terug op de velden van Oranje-Rood. Het kind van de Eindhovense club speelde met Oranje een viertal wedstrijden in de Pro League op voor haar bekend terrein en dat voelde als thuiskomen. ,,Heel bijzonder en echt superleuk.’’