Kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Son en Breugel vanochtend

Ontdekt in de supermarkt en nu in de finale van Miss Nederland, is Nazeli uit Eindhoven de allermooi­ste?

EINDHOVEN - Ze was een jaar of vijf toen ze werd ontdekt in een supermarkt. Het begin van een modellencarrière die in juli een kroon moet krijgen als de Eindhovense Nazeli Kouki (26) in de finale staat van de Miss Nederland-verkiezing.