Kartrekker KuylKamp nog niet gevonden, maar feestmiddag voor mensen met beperking gaat door

SON EN BREUGEL - KuylKamp-organisator Martien Kuypers (67) zoekt nog altijd naar een opvolger . Die is niet gevonden en daarom gaat het reguliere muziekfestival niet door. ,,Maar de feestmiddag voor mensen met een beperking wel, en we blijven zoeken naar een kartrekker voor volgend jaar.”

De organisatie overwoog de stekker eruit te trekken, maar verschillende vrijwilligers gaven aan graag door te willen. ,,Alleen dan is het alsnog veel voor mij om kartrekker te zijn. Daarom kwam ik met een alternatief: we vieren de VIP-middag in een schuur van Van Eck Bedrijfshygiëne.”

Een goede middenweg

Voor Kuypers is dit een goede middenweg. ,,Daardoor hoeven we geen tent te huren of terrein klaar te maken. Dat scheelt aanzienlijk wat werk.” Hij geeft aan dat er alsnog flink wat uren inzitten. ,,Natuurlijk staat ons ook nu veel te doen. Maar het blijft dankbaar werk om dit voor die doelgroep te mogen organiseren. Ik kreeg al veel positieve reacties.”

Volledig scherm Na 10 jaar wil organisator Martien Kuypers het stokje overdragen, maar nog niemand heeft zich gemeld. © Doris van Gool / DCI media Qua programmering zal de feestmiddag er niet anders uitzien als andere jaren. ,,DJ Robabilly, DJ Marco, dat is een jongen met een beperking, en mijn eigen band Plakband zijn sowieso aanwezig!”

Ondanks dat er nog geen nieuwe kartrekker is gevonden, is Kuypers blij met alle vrijwilligers. ,,Zij zetten zich met hart en ziel in voor het evenement. Daarom houden we op de zaterdagavond, na het opbouwen, een feest voor de vrijwilligers en sponsoren.”

Toekomstplannen

Kuypers twijfelt over alternatieven als er geen nieuwe kartrekker komt. ,,Bijvoorbeeld door het af te wisselen: het ene jaar het reguliere festival en het andere jaar de feestmiddag voor gehandicapten. Maar daar moet ik nog over nadenken.” Volgens hem zou het hoe dan ook goed zijn als iemand anders het oppakt. ,,Dat zorgt weer voor frisse ideeën.”