Kwantum Ekkersrijt nog dicht na brand in magazijn, omliggende winkels weer open

Update Grote schade bij Kwantum, Beter Bed en Leen Bakker door brand op Ekkersrijt: ‘Maar erger is voorkomen’

SON - Bij de Kwantum op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son is woensdagmiddag een brand uitgebroken in het magazijn, zo meldt de brandweer. De rook trok door het hele gebouw en verspreidde zich door de panden ernaast. Meerdere bedrijven werden daarom ontruimd.