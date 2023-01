Lange wachttijden en onervaren medewerkers: gemeente wil betere structuur en aansturing van centrum voor zorg in Son en Breugel

SON EN BREUGEL - De structuur van de organisatie is niet goed en ook de aansturing moet beter. Dat antwoordde Sandra van Breugel donderdagavond op vragen van de gemeenteraad van Son en Breugel over wat er concreet moet verbeteren bij het CMD.

Van Breugel is voorzitter van de rekenkamercommissie die op verzoek van de gemeenteraad onderzoek deed naar het functioneren van het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD). De raad had drie kwartier uitgetrokken voor een beeldvormende vergadering. Dat bleek onvoldoende, waardoor niet alle raadsleden aan het woord kwamen en veel vragen later een schriftelijk antwoord krijgen van Van Breugel of verantwoordelijk wethouder Steven Grevink (PvdA/GroenLinks).

Quote Dit is te gek voor woorden. De problemen zijn er al sinds de start van het CMD in 2014. Wanneer gaat u er nu iets aan doen? Don Pasanea (VVD Son en Breugel)

Grevinks handen jeuken om de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie over te nemen, zegt hij. Hij wil een actieplan gaan opstellen. En zei dat de conclusies uit het rapport overeenkwamen met zijn eigen waarnemingen. Dat schoot Don Pasanea (VVD) in het verkeerde keelgat. ,,Dit is te gek voor woorden. De problemen zijn er al sinds de start van het CMD in 2014. Wanneer gaat u er nu iets aan doen?”

Marco Pulles, die de vergadering voorzat, vroeg Pasanea zich te beperken tot beeldvorming en geen politieke uitspraken te doen.

‘Soepzootje’

Maar ook Monique van Zwieten (D66) sprak van een ‘soepzootje’ en constateerde dat ‘niet alle betrokkenen’ open kaart naar de rekenkamer hadden gespeeld. Dat beaamde Van Breugel: ,,Wij hebben inderdaad bij sommigen een beperkte openheid ervaren.” Ze benadrukte dat de direct uitvoerenden ‘goud zijn’. Grevink was dat met haar eens.

De wethouder antwoordde op vragen wat er mis is met de structuur dat de Dienst Dommelvallei dit jaar twee nieuwe softwareprogramma’s in gebruik heeft genomen. ,,Die geven nog niet de gewenste managementinformatie. Dat duurt langer dan verwacht, maar we hebben nu wel het vertrouwen dat dat gaat lukken.”

Quote Ik moet heel vaak dezelfde formulie­ren opnieuw invullen en elke komma verantwoor­den Vader van een CMD-cliënt

Een ander probleem is dat door de lange wachttijden na de intake (jeugd twee maanden, wmo vier tot zes maanden) de problematiek toeneemt en de zorg dus zwaarder. Dat is ook het gevolg van veel tijdelijke contracten met onervaren medewerkers.” Maar Grevink constateerde ook dat met de aanbevelingen van een onderzoeksrapport uit 2020 niets is gedaan.

In de vergadering kwam ook een ‘meespreker’ aan het woord. Hij heeft een persoonsgebonden budget voor begeleiding van zijn hoogbegaafde zoon. ,,Ik moet heel vaak dezelfde formulieren opnieuw invullen en elke komma verantwoorden. Ik heb inmiddels geleerd de regie te nemen. Maar voor een nieuwe cliënt is het moeilijk om de juiste zorg te krijgen.”

'Platte organisatie nodig’

Na de vergadering wil hij wel vertellen wat hij anders zou willen zien bij het CMD. ,,Geef mij de mogelijkheid in te loggen, met DigiD. Dan kan ik zelf alles invullen, dat bespaart hen veel tijd. En maak er een platte organisatie van. Dat werkt veel sneller.”

De komende dagen worden de openstaande vragen van de raad schriftelijk beantwoord. Donderdag 2 februari trekt voorzitter Pulles 1,5 uur uit voor een oordeelvormende vergadering over het CMD.