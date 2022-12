LIVE | FC Eindhoven kan de Venlose muur nog niet doorbreken, nog altijd 0-0 in het Jan Louwers Stadion

‘Hondsbru­ta­le inbreker’ uit Helmond ontkent alles, maar rechtbank geeft hem anderhalf jaar

DEN BOSCH - Een Helmondse inbreker krijgt achttien maanden cel van de Bossche rechtbank. Daarvan is een half jaar voorwaardelijk. Opmerkelijk is dat hij niet in een begeleidwonenproject hoeft, wat de reclassering wel had geadviseerd.

15 december