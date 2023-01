Luidruchtige koperdieven op heterdaad betrapt bij afvalsorteerbedrijf Eindhoven

Een beveiliger schakelde de politie in, omdat hij gestommel hoorde in een kopercontainer van het bedrijf aan industrieterrein Ekkersrijt.

Meerdere politie-eenheden werden naar het bedrijf gestuurd en de agenten omsingelden het pand. De agenten slopen naar binnen en hoorden gestommel in een loods. Daar zagen ze drie mannen die bezig waren koper vanuit een container in tassen te doen.

Twee koperdieven werden volgens de politie Eindhoven direct getaserd en vielen terug de container in. Een derde verdachte wist via een stelling weg te komen. Met een politiehelikopter en een politiehond werd naar de derde koperdief gezocht.

Op een bepaald moment rende de koperdief een agent voorbij, die de achtervolging inzette. De verdachte sprintte ervandoor, maar liep in de armen van andere agenten. Hij probeerde nog een hek met prikkeldraad over te klimmen, maar dat lukte niet meer. Hij werd in de boeien geslagen.

De mannen hebben de nacht in de cel doorgebracht. Via een autosleutel is de auto waarmee ze gekomen waren gevonden. Deze is in beslag genomen.