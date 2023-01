Plan van aanpak voor pumptrack in Son, ook hangjongeren krijgen misschien plekje

SON EN BREUGEL- Een pumptrackbaan in hun eigen gemeente, de grote wens van drie Breugelse vrienden, lijkt werkelijkheid te worden. In november stemde de hele gemeenteraad in met de komst, nu zijn er drie mogelijke locaties in beeld en is bekend wat het ongeveer gaat kosten.

Volgende week spreekt de gemeenteraad verder over het initiatief van de Breugelse vrienden Jack, Chiem en Willem. Zij wisten vorig jaar meer dan 800 handtekeningen op te halen voor de komst van een pumptrackbaan zodat ze niet langer naar Eindhoven hoeven met hun stepjes. Een pumptrack is een bochtige baan die het midden houdt tussen een BMX-baan en skatepark, en ook geschikt is voor skates en mountainbikes. In november stemde de raad unaniem in met de komst van een pumptrack. Voor de realisatie is in eerste instantie 80.000 euro gereserveerd.

Pumptrack kost minimaal ton

Dat bedrag lijkt niet voldoende om alle kosten te dekken. In het plan van aanpak, dat de gemeente in december liet opstellen door adviesgroep Antea, staat dat de gemeente moet rekenen op een prijskaartje van minstens een ton. Het benodigde bedrag is afhankelijk van de locatie en materiaalkeuze. Zo is een baan van gravel goedkoper dan asfalt, maar heeft die ook meer onderhoud nodig na aanleg. De aanleg van een asfalt-pumptrack is een eenmalige (dure) investering, daarna zijn de beheer- en onderhoudskosten laag. Ook is een gravelbaan niet geschikt voor alle sporten en bij regen. Vanwege het gebruik, de bruikbaarheid bij regen en het weinige onderhoud heeft asfalt daarom de sterke voorkeur, schrijft Antea.

De totale kosten zijn verder afhankelijk van aanvullende wensen. Verschillende extra’s zijn mogelijk zoals een jumpline (extra baan om de pumptrack heen om extra hoog te springen) of een sidetrack (extra baan die bijvoorbeeld minder moeilijk is voor kleine kinderen). Dit betekent wel dat het prijskaartje kan oplopen tot 140.000 euro.

Mogelijk combinatie met hangplek

Ook wordt gekeken naar de combinatie met een jop (jongerenontmoetingsplek). Onder de jeugd is veel behoefte aan een plek om samen te komen waar ze niet weggestuurd worden. Ook de politie trok hierover aan de bel omdat er nergens een gedoogde hangplek is. Volgens Antea is het wel belangrijk om vooraf te peilen hoe de omwonenden van de aangewezen locatie hier tegenover staan.

Vooralsnog zijn er drie locaties in beeld: het grasveld bij de kruising Doormanlaan/Beemdstraat, in het groen bij de nieuwbouw van Sonniuspark Noord en het trapveld achter de weegschaallaan. Nadeel van die laatste locatie is dat die vooral gunstig ligt voor de jeugd uit Breugel en vanwege de directe omwonenden waarschijnlijk niet geschikt is als hangplek. Uitgangspunt is dat de pumptrack op een centrale plek komt die voor de jeugd uit beide dorpen goed bereikbaar is.