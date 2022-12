Regio Eindhoven moet op zoek naar ruim duizend extra opvangplekken voor Oekraïners

VERSLAG Het ene PSV wint van het andere PSV, waarbij Mauro Júnior met flinke pijn het veld verlaat

PSV speelde donderdagmiddag nog één wedstrijd voor de Eindhovense ploeg het trainingskamp in Marbella van deze week afsluit. De tegenstander? Ook PSV. Trainer Ruud van Nistelrooij had zijn manschappen opgedeeld in twee teams en liet een van zijn ploegen coachen door zijn ervaren assistent Fred Rutten, die in het verleden ook al hoofdcoach is geweest.

22 december