Ruim zes ton voor de designcollectie die naar het Van Abbemuseum in Eindhoven gaat: Is dat veel, of niet?

Wilhelmina­ka­naal tussen Laarbeek en Oirschot in beeld als warmtebron

OIRSCHOT/LAARBEEK - Het Wilhelminakanaal tussen Laarbeek en Oirschot is mogelijk een bron voor de levering van duurzame warmte aan woonkernen in Oirschot, Best, Son en Breugel en Laarbeek. De gemeenten gaan dat onderzoeken.

21 december