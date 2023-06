Son loopt achter met huisvesten statushouders, toezicht dreigt

Doelman Wouter van der Steen verruilt FC Den Bosch voor Helmond Sport, Joey Roggeveen wordt wellicht zijn opvolger in De Vliert

Wouter van der Steen verlaat FC Den Bosch en vertrekt naar zijn oude club Helmond Sport. De 33-jarige doelman, die de afgelopen jaren aanvoerder was in Stadion De Vliert, ontbrak maandagochtend op de eerste training van FC Den Bosch in het nieuwe seizoen en wordt later vandaag of morgen officieel gepresenteerd in Helmond.