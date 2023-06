Sonse ouderen krijgen paniekknop

Personeel gevonden: Buiten­school­se opvang Mierlo weer (bijna helemaal) open

MIERLO - De buitenschoolse opvang (bso) in kindcentrum De Kersentuin in Mierlo gaat per 1 augustus weer open. Dat wil zeggen: op drie van de vier dagen. Sinds 1 juni is de bso helemaal dicht. Dat komt door personeelsschaarste.