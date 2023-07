Verwachting: Son en Breugel krijgt er tot 2030 meer dan tweehonderd woningen bij

Sweet potato roti komt als lekkerste gerecht uit de vegan recepten­wed­strijd

EINDHOVEN - De Sweet potato roti van het restaurant Good Food Republic aan de Gashouder in Eindhoven heeft de meeste stemmen gekregen in de receptenwedstrijd voor het lekkerste vegan gerecht. De Gado Gado van Fuso werd als tweede lekkerste bevonden. Als derde kwamen de vegan roti van Mr. No Meat en de Sticky Mushrooms van Calypso uit de bus.