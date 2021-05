Afrojack en Johnny Logan treden op in virtuele Eurovision Village

De virtuele Eurovision Village is volgende week zaterdag voor het eerst te bezoeken. In de week tot de finale van het Eurovisie Songfestival kunnen fans van over de hele wereld er onder meer optredens zien van Afrojack, Johnny Logan en oud-deelnemers van het Junior Songfestival. De presentatie is in handen van Paul de Leeuw.

Dat heeft organisator Rotterdam Festivals vandaag bekendgemaakt. De Eurovision Village is jaarlijks de ontmoetingsplaats voor songfestivalfans in de gaststad. Vanwege de coronacrisis kon er geen fysieke fanzone op de Binnenrotte worden opgebouwd en werd een online alternatief opgezet. Op het platform is een 3D-wereld van Rotterdam gemaakt waarin bekende bezienswaardigheden zoals de Euromast, de Markthal, de kubuswoningen en natuurlijk Rotterdam Ahoy zijn opgenomen.

Bezoekers vinden in de online wereld informatie over de stad en haar inwoners, maar ook over het songfestival. ,,Nu de wereld niet naar Rotterdam kan komen, brengen we Rotterdam naar de wereld, dat is de gedachte achter dit unieke platform”, zegt Renske Satijn, directeur van Rotterdam Festivals. ,,We proberen bezoekers ook online zoveel mogelijk het echte festivalgevoel te geven door een mooie mix van optredens, rondleidingen en inhoud die je niet wilt missen.”

Nieuwe traditie

Sietse Bakker, uitvoerend producent van het songfestival, denkt dat de virtuele Eurovision Village in de komende jaren vaker zal worden ingezet. ,,In plaats van bij de pakken neer te zitten omdat een fysieke Eurovision Village dit jaar niet mogelijk is, kiest Rotterdam ervoor om niet alleen een waardig alternatief neer te zetten, maar ook nog eens te innoveren”, reageert hij. ,,Een digitale Eurovision Village wordt ongetwijfeld een nieuwe traditie op het Eurovisie Songfestival.”

,,Een feest van en voor iedereen, dat maken we ondanks of misschien wel dankzij corona met deze digitale Eurovision Village dubbel en dwars waar”, reageert de Rotterdamse songfestivalwethouder Said Kasmi. ,,Ik ben er trots op dat Rotterdam een nieuwe en gedurfde stap zet in de traditie van het vieren en meebeleven van het songfestival. Ik hoop dat veel mensen van hun virtuele bezoek genieten.”

Strand

De Eurovision Village is normaal gesproken een belangrijk onderdeel van het Eurovisie Songfestival. Jaarlijks zijn er optredens van (oud-)kandidaten en worden doorgaans ook de halve finales en finale uitgezonden op groot scherm. Tijdens de laatste editie in Tel Aviv in 2019 stond de fanzone op het strand. Daar konden toen zo’n 25.000 mensen tegelijkertijd terecht. Op de Binnenrotte zou plek zijn geweest voor 15.000 bezoekers.

