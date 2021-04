Afrojack, Glennis Grace en Wulf willen ‘sensationeel’ talent Nederland laten zien

SongfestivalEen terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: Afrojack, Glennis Grace en Wulf willen het beste van Nederland laten zien tijdens hun pauze-optreden in de finale van het Eurovisiesongfestival.

De songfestivalorganisatie maakte gisteren bekend dat de drie artiesten, omgedoopt tot Music Binds Us, samen met een jong klassiek orkest het optreden zal verzorgen. Volgens dj Afrojack is het doel om al het grote talent van Nederland tot zijn recht te laten komen in het optreden, vertelde hij gisteravond in Beau. ,,Ik heb niet direct iets met het Songfestival, maar ik kom uit Spijkenisse (onder de rook van Rotterdam, red.) en dat dit nu is in Rotterdam, dat is zo'n kans om het Nederlands talent een podium te geven. Het is de bedoeling van ons allemaal om elkaar echt de ruimte te geven, zodat iedereen goed tot zijn recht komt. Het is belangrijk om iedereen zijn talent goed te laten zien, op hun manier.”

Head of show Gerben Bakker is het daarmee eens. ,,Wij vinden dit optreden een mooi podium om het beste van Nederland te laten zien”, aldus Bakker. “We wilden heel graag iets doen met de Nederlandse dancescene - topdj's komen vaak uit Nederland. Afrojack staat al jaren in, jaar uit in de top 10 populairste dj's ter wereld. En we wilden het klassieke orkest weer terugbrengen, zoals we dat kennen uit de geschiedenis van het Songfestival. Met die wetenschap zijn we om de tafel gaan zitten. Het is echt een unieke act geworden, dat we gaan laten zien op de plek waar eerder Justin Timberlake en Madonna stonden.”

Erasmusbrug

,,Het is niet slechts een dj-set”, zegt Afrojack. Het optreden brengt met klassiek en dance twee muziekstijlen bij elkaar en bestaat tijdens de finale op 22 mei uit twee delen. In het eerste deel wordt de focus gelegd op een film geregisseerd door Tim Oliehoek, die al druk aan het monteren is. In deze film wordt met muziek van Afrojack en Wulf het centrum van Rotterdam gebruikt en staat de Erasmusbrug centraal. De eerste opnames zijn al gemaakt. ,,Het was magisch om daar te staan”, zegt zanger Wulf. Op foto’s die bij Beau te zien zijn, zitten orkestleden in twee lange rijen naast elkaar op de brug, met daar tussen dansers.

Vanaf het podium in Rotterdam Ahoy maakt Glennis Grace de show af.

