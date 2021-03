Belarus mist Songfestival-deadline, maar is daarmee nog niet uitgeschakeld

Zo kroop Nederland uit het Songfesti­val­moe­ras

23 februari Een terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: hoe omroep AvroTros met horten en stoten, het festival in Nederland uit het slop trok.