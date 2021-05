Chantal en Edsilia onthullen galajurken voor halve finale songfestival

foto'sChantal Janzen en Edsilia Rombley hebben vandaag hun outfits voor de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival met de buitenwereld gedeeld. Beide dames schitteren in een jurk met veel glitters. ‘Niet normaal mooi!’ is een greep uit de reacties.

‘Zo blij dat ik eindelijk mijn eerste look met jullie mag delen voor de halve finale’, schrijft Janzen (42) bij een foto, waarop ze gehuld is in een jurk met zilveren pailletten, een diepe uitsnede en verschillende kleuren tule. Het ontwerp is van Edwin Oudshoorn.

De creaties zijn nog maar net af. ,,Aan die van mij wordt nog geplakt en gedaan. Het worden echt hele mooie jurken’’, zei Nikkie de Jager twee weken geleden tijdens een persevent in Ahoy. Chantal was erg nieuwsgierig naar het eindresultaat. ,,Ik ben benieuwd naar hoe het samenkomt. We hebben elkaars jurken alleen nog maar op tekening gezien.’’

Meerdere BN’ers reageren nu onder de foto van Chantal. ‘Prachtig’, klinkt het onder meer. ‘Dit is toch niet meer normaal’, schrijft een ander. En: ‘Niet normaal mooi. Die jurk. En jij natuurlijk.’ Ook Stefania, die voor Griekenland uitkomt tijdens het muziekspektakel, laat van zich horen. ‘Wow’, complimenteert ze de blondine.



Glitterjurk

Edsilia Rombley is gehuld in een glitterjurk met blote schouders, een van de songfestivalcreaties van David Laport. De ontwerper heeft ook de jurk voor de eerste halve finale van Nikkie de Jager verzorgd. Zij heeft nog geen officiële foto gedeeld, alleen wat kleine inkijkjes in haar Instagram Stories. De Jager heeft ook een sprankelende jurk aan, maar dan met lange mouwen en zwarte glitters.



Ook Rombley kan rekenen op tal van complimenten. ‘Prachtig lieverd’, schrijft Berget Lewis. En Irene Moors: ‘It’s like omg! Prachtig.’

Jan Smit draagt tijdens de eerste halve finale een donkerblauw pak van Oger. Eerder werd bekend dat de presentatoren van het Eurovisie Songfestival alleen gekleed gaan in ontwerpen van Nederlandse designers. De vier dragen tijdens het liedjesfestijn creaties van onder anderen ontwerpers David Laport, Edwin van Oudshoorn en Maison the Faux.

