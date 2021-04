Dag en nacht werken voor grootste podium ooit: ‘Dit zijn de Olympische Spelen van de muziek’

Zondagochtend iets na 10.00 uur. Buiten is het een graad of vijf, maar de zon is doorgebroken. Binnen openen de directeur van Ahoy en de baas van het Songfestival de deur van een vrachtwagen die tientallen flightcases vervoert. Het is een jaar nadat Ahoy op eenzelfde manier vrachtwagens ontving voor de inrichting van een noodhospitaal voor coronapatiënten. De lege bedden van toen zijn de kisten met lampen, versterkers en microfoons van nu.



Jolanda Jansen (Ahoy) en Sietse Bakker (uitvoerend producent Songfestival) verrichten een symbolische aftrap, want in werkelijkheid zijn rond 06.00 uur in de ochtend al de eerste vrachtwagens Ahoy ingereden. Er komen er vandaag in totaal 42 binnen, rekent hoofd productie Erwin Rintjema voor. Alles wat deze zondag aankomt, is bestemd voor het dak. De hele dag hangen in de arena kabels uit het plafond die materiaal optakelen vanuit de talrijke opengeklapte flightcases op de vloer.