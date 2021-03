De beuk erin! Dit is het hardste nummer van het Songfestival

Eén ding is zeker in mei; zodra Italië langskomt tijdens het Eurovisie Songfestival is heel Europa klaarwakker. Het kwartet Måneskin gooit er in Ahoy de beuk in. Zitti e buoni is het hardste rocknummer van de komende editie van het liedjesfestival. De vierkoppige band - drie mannen en een vrouw - bestaat sinds 2015 en verdiende zijn plek in Rotterdam met de overwinning van het San Remo Music Festival, traditioneel de Italiaanse voorronde van het Songfestival.