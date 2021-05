De eerste noten klinken in Ahoy: het Songfestival is begonnen

De organisatie in Ahoy hanteert vandaag dezelfde volgorde als bij de eerste halve finale. Slovenië (Ana Soklic met Amen ) was vanochtend als tweede aan de beurt. De organisatie heeft ook ruimte gereserveerd voor Australië, het enige land dat gezien de coronabeperkingen niet naar Rotterdam kon reizen. Journalisten mogen deze eerste repetitieronde nog niet in de zaal volgen, maar kunnen de optredens online bekijken. Van Australië worden ‘achter de schermen-beelden’ getoond van de opname van de backup-tape. Zangeres Montaigne kan dankzij die opname meedoen aan het songfestival zonder in Rotterdam te zijn.

In totaal repeteren zaterdag zeven acts. Nederland is pas donderdag aan de beurt, Jeangu Macrooy vertolkt zijn Birth of a new age aan het einde van die middag voor het eerst live in Ahoy. Alle acts krijgen deze week twee kansen om hun optreden alvast te oefenen. De halve finales van het songfestival zijn op 18 en 20 mei, de finale (waar Nederland als gastland al van verzekerd is) is op 22 mei.