Deze zes oud-winnaars treden tijdens de finale van het Songfestival op vanaf Rotterdamse daken

Duncan Laurence levert bewijs vanaf de Highway: ‘Arcade in the freaking US!’

24 februari Een terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: Duncan Laurence is lekker bezig in de Verenigde Staten.