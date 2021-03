Duncan Laurence keert terug op het Songfestival-podium: ‘Hier begon het allemaal voor mij’

In de Grand Final zal Duncan Laurence voor het eerst live op televisie een nieuw nummer laten horen. Natuurlijk zal ook Arcade de revue passeren. ,,Het nummer is bijna twee jaar na de winst populairder dan ooit. Zo heeft Arcade de 50ste plek in de Billboard Global Top 200 charts behaald en in de Verenigde Staten is het met meer dan 170 miljoen streams een grote hit aan het worden. Op het populaire sociale medium TikTok is het nummer uitgegroeid tot een waar fenomeen, met meer dan 2,5 miljard filmpjes waarin Arcade de soundtrack is.’’



Duncan Laurence zélf popelt: ,,Ik heb heel veel zin in om op te mogen treden op het Eurovisie Songfestival. We hebben er met z’n allen zo lang op moeten wachten, maar het is bijna zo ver. Het is super bijzonder om terug te mogen keren op het podium van het songfestival, waar het voor mij, twee jaar geleden, allemaal begon.”