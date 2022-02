Finland stuurt rockband The Rasmus naar Eurovisie Songfestival

Steeds meer landen maken bekend welke act ze naar het Eurovisie Songfestival sturen. Zaterdag kozen Azerbeidzjan en Finland hun inzending. Vooral de Finse deelnemer is interessant. De bekende band rockband The Rasmus gaat in mei in Turijn proberen de Finnen nieuw succes op het liedjesfestijn te brengen.

In de Finse nationale finale Uuden Musiikin Kilpailu 2022 streden zeven acts om een plek op het songfestival. Uiteindelijk bleek The Rasmus bij zowel de vakjury als het publiek de populairste act met hun nummer Jezebel.

The Rasmus bestaat al sinds 1994. Aan het begin van deze eeuw had de Finse viermansformatie een paar hits in ons land. Daarvan is In The Shadows uit 2003 de bekendste. De single haalde een top 5-notering.

Azerbeidzjan

Azerbeidzjan stuurt Nadir Rustamli naar Italië. Het is nog niet bekend welk lied hij zal vertolken. De organiserende omroep İctimai Television had de zanger al eerder deze maand laten weten dat hij naar Turijn mocht. Nadir is nu nog een niet zo’n heel bekende zanger in zijn land. Hij werd dit jaar pas beroemd door de talentenjacht Voice of Azerbaijan te winnen.

Zowel Finland als Azerbeidzjan won één keer het Eurovisie Songfestival. Ell and Nikki wonnen in 2011 voor Azerbeidzjan en de Finse hardrockermonsters Lordi waren in 2006 de beste met Hard Rock Hallelujah.

