Geike Arnaert na Zoutelande nu naar Rotterdam: ‘Meedoen aan songfestival? Dat was even schrikken’

Op deze startposi­tie in de finale rust een Songfesti­val­vloek: ‘Pak je koffers maar, je kunt het vergeten’

22 maart Een terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: de vloek van de tweede startplek in de finale.