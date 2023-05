Graham Norton beleeft ‘schizofrene’ avond: braaf als presentator, vlijmscherp als commentator | Eurovisie Songfestival 2023

Graham Norton (60) is zaterdag één van de presentatoren bij de finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. De Ierse host heeft het druk want hij doet traditiegetrouw óók het commentaar voor de BBC. Hoe flikt hij dat, waarom noemt hij de avond ‘schizofreen’ en waarom zegt hij sorry tegen de stad?

Graham is wel wat gewend na twintig jaar aan de top als talkshowpresentator, maar in Liverpool is de Ier een bijna even grote attractie als het songfestival zelf. ,,Je bent echt overal’’, zei presentatrice Alison Hammond vrijdag tegen hem in This morning. ,,Ik ging winkels in, er zijn mokken met zijn gezicht erop. Mensen laten Grahams gezicht op hun nagels zetten. Jij bent daar heel groot.’’

Norton merkt het zelf ook. ,,Ik voel me op een eigenaardige manier beroemd in Liverpool’’, lachte hij. ,,Zo is mijn leven normaal niet.’’ Er is in de Britse stad geen ontsnappen aan de grappenmaker, die ook nog een voice-over heeft ingesproken voor de lokale treinen en reizigers onder meer vertelt op welk station ze aankomen. ,,Sorry Liverpool’’, zegt Graham daarover. ,,Alsof naar je werk reizen nog niet vervelend genoeg was.’’

‘Gaat Graham met kabelbaan?’

Graham Walker, zoals hij echt heet, staat al jaren bekend om zijn vileine commentaar tijdens het songfestival bij de BBC. Hoewel hij zaterdagavond een van de presentatoren is, doet hij dat er ook nog bij. ,,Het is een beetje schizofreen’’, aldus Graham, die belooft dat hij in het commentaarhokje zijn ‘normale zelf’ is en dus scherp als altijd.

Maar als presentator, voor het oog van tientallen miljoenen kijkers, moet ook Graham braaf zijn en blijven de scherpe grappen achterwege. ,,Op de vloer is het een beetje als een vegetarisch ontbijt’’, grapte hij. ,,Veel kaas en ei.” Oftewel: niet zo pittig.

Hoe gaat hij het praktisch eigenlijk doen? Het commentaarhokje staat niet vlakbij het podium. ,,Gaat hij een raketrugzak (jetpack) gebruiken?’’, speculeerde Mel Giedroyc eerder bij de BBC. De comedian, onder meer bekend van The great British bake off, verzorgt het commentaar als Graham aan het presenteren is. ,,Wordt het een kabelbaan, een skilift? Ik weet het niet. (...) Er moet iets van teleportatie worden uitgevonden.’’

Graham wordt vermoedelijk trouwens heen en weer gereden in een soort golfkarretje, of hij wandelt snel. Onder de presentatoren is vanavond ook zangeres Alesha Dixon, die je hiervan mogelijk nog kent.

