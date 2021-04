Hoe een Spaans tv-programma de Franse Songfestivalinzending helpt

De songfestivalinzending van Spanje, Blas Cantó met Voy a quedarme, bungelt bij de bookmakers ergens onderaan in de groep van 39 deelnemers. De kans dat het festival volgend jaar in Madrid plaatsvindt is daarmee bij voorbaat miniem. Maar met dank aan Spanje is Frankrijk deze week gestegen naar de plek van runner-up. Het chanson Voilá van Barbara Pravi zal van de Spaanse kijkers zeker stemmen krijgen nu haar lied daar al een hit is.