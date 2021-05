Hoe weten de bookmakers wie het Songfestival gaat winnen?

Wie zijn die bookmakers?

Grote wedkantoren zoals Unibet, William Hill, Paddy Power en Betfair. Veelal geworteld in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is de Toto de enige legale aanbieder van weddenschappen, maar daar zit het songfestival niet bij. Nederlanders zetten wel geld in via buitenlandse bookmakers.



Hoe weet je welke bookmaker je moet hebben?

Daar zijn weer aparte websites voor, zoals oddschecker.com. Zij tonen wie het meest uitbetaalt voor een gokje op pakweg Italië. Heel groot zijn die verschillen meestal niet. Om wijs te worden uit cijfers en systemen is wat studie nodig.



Hoe weten de bookmakers hoe ze een lied moeten waarderen?

De gokkers bepalen de markt. Als de liedjes van het songfestival bekend worden, is er al snel een ranglijst. Twee weken vóór de finale, als alle acts repeteren op het podium, worden de peilingen echt betrouwbaar. The Common Linnets werden in 2014 met Calm after the storm nauwelijks kansen toegedicht, maar na de eerste repetitie schoten Ilse DeLange en Waylon omhoog bij de bookmakers.